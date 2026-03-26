Il futuro per i “pionieri” del vino italiano e dei suoi territori, in un’epoca di cambiamenti

In prima persona, o con le loro aziende e famiglie, sono stati i “pionieri” del vino italiano e dei suoi territori. Oggi, in un’epoca di cambiamenti, WineNews ha chiesto la visione sul futuro a Piero Antinori, presidente della storica famiglia Marchesi Antinori, Marco Caprai, artefice della rinascita del Sagrantino di Montefalco, Paolo Damilano, storico produttore di Barolo e delle Langhe, Gaetano Marzotto, presidente Herita Marzotto Wine Estates, tra i principali player del settore, e Josè Rallo, alla guida di Donnafugata, protagonista del “rinascimento” della Sicilia del vino.

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