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L'Intervista

“È una fase di grandi sfide per il vino, ma la Sicilia ha le carte in regola per affrontarle”

Parla Alessio Planeta, alla guida di Planeta, tra le cantine che hanno guidato il rinascimento del vino siciliano, e da oggi presidente Doc Sicilia

Parla Alessio Planeta, alla guida di Planeta, tra le cantine che hanno guidato il rinascimento del vino siciliano, e da oggi presidente della Doc Sicilia, realtà che mette insieme 8.000 viticoltori e 500 imbottigliatori. “Varietà di vitigni e territori, vini moderni che rispondono a quello che cerca il consumatore, sostenibilità ed enoturismo i nostri punti di forza. Sarà fondamentale lavorare anche con il mondo della cooperazione e tutelare, in primis, in generale, i viticoltori. Dobbiamo riportare nel bicchiere la reputazione che la Sicilia ha nel turismo, nella cultura, nel cibo e non solo”.

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TAG: ALESSIO PLANETA, DOC SICILIA, SICILIA, vino

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