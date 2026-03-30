“Il primo obiettivo è la giusta remunerazione del lavoro della vigna, per il presente ed il futuro”

A WineNews Filippo Mobrici, alla guida del Consorzio della Barbera d’Asti e vini del Monferrato, che tutela un terzo dei vigneti Dop del Piemonte. “Il momento è difficile ma ci difendiamo, la Barbera d’Asti è un vino fresco e contemporaneo, ma può raccontare anche più complessità con la versione Superiore. I vini del nostro territorio non devono avere complessi di inferiorità rispetto agli altri vini del Piemonte, ma dobbiamo raccontarli di più e meglio a pubblico ed addetti ai lavori. Ma tutto parte dalla giusta remunerazione del lavoro in vigna, perchè senza non c’è territorio e non c’è grande vino”.

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