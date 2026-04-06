“La prima ragione per non mancare a Verona? È poter visitare le 4.000 cantine...”

A WineNews, Gianni Bruno, dg Veronafiere, racconta Vinitaly 2026 (dal 12 al 15 aprile) ricco di eventi imperdibili: dalle novità, con Micro Mega Wines, Xcellent Spirits ed i NoLo, alla classica anticipazione con Opera Wine by Wine Spectator (11 aprile) ed al Vinitaly in the City, dal venerdì alla domenica. Eventi per tutti i gusti, insomma: dal vino, passando per gli spirits e la mixology, all’alcohol free, dai fine wines ai vini biologici e biodinamici, tra degustazioni, masterclass ed oltre 4.000 cantine in fiera.
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