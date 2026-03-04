Tendenze, previsioni e futuro del fuori casa del vino nel 2026: parlano i distributori italiani

Le riflessioni, a WineNews, di protagonisti del mercato che vanno da Alessandro Sarzi Amadè (Sarzi Amadè) a Marcello Meregalli (Gruppo Meregalli), da Pietro Pellegrini (Pellegrini) a Carlo Alberto Sagna (Sagna), da Gianpaolo Girardi (Proposta Vini) a Luca Cuzziol (Excellence Sidi e Cuzziol Grandi Vini), con riflessioni a tutto tondo: tra territori più o meno in salute, stili, fasce di prezzo e strategie di comunicazione. In un mosaico variegato e complesso, anche a livello economico come, del resto, è il vino italiano.

