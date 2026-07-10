Acetaia Castelli, Mosto Cotto Saba

La “Saba” è un condimento alimentare, esclusivamente dolce, ottenuto dalla lenta cottura a fuoco diretto del mosto d’uva emiliano ridotto di circa il 75%. Dal gusto dolce e delicato, con profumi antichi, si abbina a piatti poveri per esaltarne il sapore o per condire altre pietanze. Ottimo per guarnire gelati, dolci e per preparare granite all’uva. L’Acetaia Castelli si trova a Rio Saliceto, in provincia di Reggio Emilia, ed è condotta dalla famiglia Poli. Al centro della sua produzione, evidentemente, l’aceto balsamico garantito, all’inizio del proprio percorso produttivo, dall’acquisto di botti certificate, su entrambe le sponde del fiume Secchia, che divide le provincie di Modena da Reggio Emilia, e piccoli vigneti locali. L’Acetaia Castelli ha così sviluppato la sua attività e propone una gamma di condimenti alimentari, ottenuti da mosto d’uva cotto o, in alternativa, mosto d’uva cotto ed aceto di vino, esclusivamente di proprietà e privi di agenti esterni quali coloranti, addensanti e conservanti.

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