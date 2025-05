Allegrini, Doc Valpolicella Classico Superiore Grola 2022

È passato poco più di anno ormai dalla rivoluzione in casa Allegrini. Da Gennaio 2024, infatti, ha preso in mano l’azienda l’ultima generazione della storica famiglia del vino di Verona: Francesco - presidente e amministratore delegato, Giovanni - responsabile processi produttivi, ricerca e sviluppo, Matteo - export manager, e Silvia Allegrini - responsabile comunicazioni esterne. Insieme stanno chiaramente ridefinendo l’azienda secondo le loro sensibilità, cercando di non tradire il percorso di successo raggiunto dagli zii Franco, Walter e Marilisa e dal nonno Giovanni. Parte della ridefinizione ha coinvolto di recente anche il celebre rosso La Grola, vino iconico dell’azienda, pioniere nell’interpretare il gusto del mercato e il clima, ma soprattutto simbolo della riconoscibile collina - La Grola, appunto - ultimo avamposto della Valpolicella nell’estremo lato occidentale, a guardare il Lago di Garda. Oggi La Grola di chiamo semplicemente “Grola”, è tornato dentro la denominazione classica, ha cambiato blend e riposa in una bottiglia più leggera, con una nuova etichetta che riporta in cima il profilo stilizzato della collina. Il Valpolicella Classico Superiore Grola 2022 è un vino caldo e speziato, ricco di frutti neri e fiori appassiti; il sorso però guadagna in scorrevolezza, grazie ai tannini setosi e all’acidità fruttata, che tiene a bada l’apporto alcolico e sottolinea la parte fresca della speziatura.

