Alois Lageder, Vigneti delle Dolomiti Igt Chardonnay Löwengang 2022

Lo Chardonnay Löwengang è fermentato spontaneamente in legno piccolo e grande, dove resta sulle fecce per un anno. La versione 2022 propone aromi di pera, albicocca e pesca, rifiniti da tocchi floreali, burrosi e affumicati. In bocca il sorso è articolato, con rimandi fruttati e sapidi ad accentuarne il ritmo, terminando in un finale persistente e di nuovo fruttato. Fondata nel 1823, la cantina di Magrè riesce come pochi altri a raccontare le caratteristiche peculiari di un territorio. Alois Lageder ha ormai assunto un ruolo centrale nel panorama altoatesino, con vini di spiccata personalità e aderenza territoriale. Un risultato figlio di una visione chiara e di una filosofia produttiva rigorosa eppure sperimentale, che ha trovato una sua prima computezza nella conversione in biodinamica dei vigneti di proprietà (2003). Sono 130 gli ettari vitati, gestiti sia direttamente dalla famiglia Lageder, che da viticoltori di fiducia, tra Magrè, Cortaccia, Termeno e il lago di Caldaro, per una produzione che non supera il milione di bottiglie, con un portafoglio etichette comprensivo sia di bianchi che rossi.

(fp)

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