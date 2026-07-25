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Kellerei Kaltern, Doc Alto Adige Sauvignon Blanc Quintessenz 2023

ALTO ADIGE, KELLEREI KALTERN, SAUVIGNON BLANC, Su i Quaderni di WineNews
Vendemmia: 2023
Uvaggio: Sauvignon Blanc
Bottiglie prodotte: 12.000
Prezzo allo scaffale: € 26,00
Proprietà: cooperativa di soci produttori
Enologo: Thomas Scarizuola
Territorio: Alto Adige

Al vertice del portafoglio etichette della Cantina cooperativa di Caldaro si trova la linea “Quintessenz”, declinata sia con vitigni a bacca rossa che con quelli a bacca bianca. Fa parte di quest’ultimo gruppo lo Chardonnay oggetto del nostro assaggio, fermentato e maturato in barrique per 12 mesi e parzialmente sottoposto a fermentazione malolattica, passando ulteriori sei mesi in acciaio prima dell’imbottigliamento. La versione 2023 del Quintessenz mette aromaticamente in primo piano rimandi agrumati e alla frutta esotica, con tocchi di vaniglia a rifinitura. Polposo e fragrante il sorso, dai ritorni fruttati, che caratterizzano anche il finale lungo, netto e ancora speziato.

(fp)

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TAG: ALTO ADIGE, KELLEREI KALTERN, SAUVIGNON BLANC

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