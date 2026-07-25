Kellerei Kaltern, Doc Alto Adige Sauvignon Blanc Quintessenz 2023

Al vertice del portafoglio etichette della Cantina cooperativa di Caldaro si trova la linea “Quintessenz”, declinata sia con vitigni a bacca rossa che con quelli a bacca bianca. Fa parte di quest’ultimo gruppo lo Chardonnay oggetto del nostro assaggio, fermentato e maturato in barrique per 12 mesi e parzialmente sottoposto a fermentazione malolattica, passando ulteriori sei mesi in acciaio prima dell’imbottigliamento. La versione 2023 del Quintessenz mette aromaticamente in primo piano rimandi agrumati e alla frutta esotica, con tocchi di vaniglia a rifinitura. Polposo e fragrante il sorso, dai ritorni fruttati, che caratterizzano anche il finale lungo, netto e ancora speziato.

(fp)

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