Ansitz Heufler - Rasun (BZ)

Un caratteristico castello di montagna del XVI secolo (che comprende anche una decina di stanze) e soprattutto un’osteria tipica sono gli ingredienti, è proprio il caso di dirlo, di Ansitz Heufler a Rasun, l’ultimo progetto di Norbert Niederkofler, teorico del “Cook the Mountain” e chef tre stelle Michelin. Ad animare la tavola del locale ricette tradizionali della cucina altoatesina, declinate con grande autorevolezza ed eseguite con impeccabile solidità stilistica. Tra i piatti da non perdere il “Kniekiechl”, frittella tradizionale altoatesina con ragù di coniglio e Pecorino del Genussbunker; il risotto al Graukäse, piatto signature di Norbert Niederkofler; il salmerino con salsa al burro e le sue uova, e infine due tipici dolci asburgici: il Kaiserschmarren con uvetta, rum e mirtilli rossi e lo Strudel di mele crema inglese e panna montata.

(fp)

I TOP 5 DI “ANSITZ HEUFLER”

> Haderburg, Alto Adige Brut Hausmannhof Riserva 2015 - € 140,00

Spumante di bella definizione aromatica e dal gusto cremoso e fragrante

> Martin Abraham, Vigneti delle Dolomiti Weissburgunder Vom Muschelkalk 2023 - € 68,00

Profumi agrumati e progressione gustativa agile e profonda

> Pranzegg, Vino Bianco Caroline 2023 - € 63,00

Sauvignon, Chardonnay, Viognier e Manzoni Bianco dallo stile ossidativo

> Nusserhof, Alto Adige Lagrein Riserva 2021 - € 73,00

Profumi fruttati e speziati accompagnano un sorso pieno e goloso

> Ansitz Waldgries, Mitterberg Rosenmuskateller 2023 - € 79,00

Moscato Rosa profumato e di buona energia gustativa

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