Ansitz Heufler - Rasun (BZ)

Un caratteristico castello di montagna del XVI secolo (che comprende anche una decina di stanze) e soprattutto un’osteria tipica sono gli ingredienti, è proprio il caso di dirlo, di Ansitz Heufler a Rasun, l’ultimo progetto di Norbert Niederkofler, teorico del “Cook the Mountain” e chef tre stelle Michelin. Ad animare la tavola del locale ricette tradizionali della cucina altoatesina, declinate con grande autorevolezza ed eseguite con impeccabile solidità stilistica. Tra i piatti da non perdere il “Kniekiechl”, frittella tradizionale altoatesina con ragù di coniglio e Pecorino del Genussbunker; il risotto al Graukäse, piatto signature di Norbert Niederkofler; il salmerino con salsa al burro e le sue uova, e infine due tipici dolci asburgici: il Kaiserschmarren con uvetta, rum e mirtilli rossi e lo Strudel di mele crema inglese e panna montata.
(fp)
I TOP 5 DI “ANSITZ HEUFLER”
> Haderburg, Alto Adige Brut Hausmannhof Riserva 2015 - € 140,00
Spumante di bella definizione aromatica e dal gusto cremoso e fragrante
> Martin Abraham, Vigneti delle Dolomiti Weissburgunder Vom Muschelkalk 2023 - € 68,00
Profumi agrumati e progressione gustativa agile e profonda
> Pranzegg, Vino Bianco Caroline 2023 - € 63,00
Sauvignon, Chardonnay, Viognier e Manzoni Bianco dallo stile ossidativo
> Nusserhof, Alto Adige Lagrein Riserva 2021 - € 73,00
Profumi fruttati e speziati accompagnano un sorso pieno e goloso
> Ansitz Waldgries, Mitterberg Rosenmuskateller 2023 - € 79,00
Moscato Rosa profumato e di buona energia gustativa
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