02-Planeta_manchette_175x100
Consorzio Collio 2026 (175x100)

Su i Quaderni di WineNews

SOTTO LA LENTE

Elena Walch, Doc Alto Adige Sauvignon Blanc Vigna Castel Ringberg 2024

ALTO ADIGE, ELENA WALCH, SAUVIGNON BLANC, Su i Quaderni di WineNews
Vendemmia: 2024
Uvaggio: Sauvignon Blanc
Bottiglie prodotte: 15.000
Prezzo allo scaffale: € 27,00
Azienda: Elena Walch
Proprietà: Julia e Karoline Walch
Enologo: Stefano Bolognani
Territorio: Alto Adige

Castel Ringberg si trova lungo la strada che da Caldaro scende verso il suo lago. La tenuta appartiene ai Walch da un secolo e comprende una vigna a corpo unico di 20 ettari, fra le più estese dell’Alto Adige, che tocca i 400 metri di altezza. Al suo interno si alternano suoli e appezzamenti di Lagrein, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Cabernet Sauvignon, Riseling e Pinot Grigio, tutti vinificati separatamente. Il Sauvignon Blanc 2024 profuma intensamente di erbe alpine, vaniglia, fiori di sambuco e pesca bianca; il sorso elegante è ampio e morbido, leggermente sapido e balsamico. Julia e Karoline Walch oggi conducono l’azienda di famiglia, con un recente sbarco in Trentino.

(ns)

Copyright © 2000/2026

Contatti: info@winenews.it
Seguici anche su Twitter: @WineNewsIt
Seguici anche su Facebook: @winenewsit

Questo articolo è tratto dall'archivio di WineNews - Tutti i diritti riservati - Copyright © 2000/2026

TAG: ALTO ADIGE, ELENA WALCH, SAUVIGNON BLANC

Altri articoli