Elena Walch, Doc Alto Adige Sauvignon Blanc Vigna Castel Ringberg 2024

Castel Ringberg si trova lungo la strada che da Caldaro scende verso il suo lago. La tenuta appartiene ai Walch da un secolo e comprende una vigna a corpo unico di 20 ettari, fra le più estese dell’Alto Adige, che tocca i 400 metri di altezza. Al suo interno si alternano suoli e appezzamenti di Lagrein, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Cabernet Sauvignon, Riseling e Pinot Grigio, tutti vinificati separatamente. Il Sauvignon Blanc 2024 profuma intensamente di erbe alpine, vaniglia, fiori di sambuco e pesca bianca; il sorso elegante è ampio e morbido, leggermente sapido e balsamico. Julia e Karoline Walch oggi conducono l’azienda di famiglia, con un recente sbarco in Trentino.

(ns)

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