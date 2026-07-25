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Kellerei Bozen, Doc Alto Adige Chardonnay Stegher Riserva 2023

ALTO ADIGE, CHARDONNAY, KELLEREI BOZEN, Su i Quaderni di WineNews
Vendemmia: 2023
Uvaggio: Chardonnay
Bottiglie prodotte: 7.000
Prezzo allo scaffale: € 28,50
Proprietà: cooperativa di soci produttori
Enologo: Stephan Filippi
Territorio: Alto Adige

Lo “Stegher” della Cantina Bolzano - cooperativa di 350 ettari a vigneto per una produzione complessiva di 3.000.000 di bottiglie all’anno - è uno Chardonnay prodotto sull’altopiano di Renon a 600 metri di altezza, caratterizzato da un uso abbastanza importante del legno (matura in barrique e tonneau). La versione Riserva 2023 si presenta alla vista di colore giallo paglierino intenso con riflessi verdognoli. Al naso i profumi principali rimandano all’ananas, al melone, alle erbe aromatiche e alla vaniglia. In bocca il sorso è polposo, tendenzialmente fragrante e dallo sviluppo ben profilato, terminando in un finale persistente e intenso, ancora su toni fruttati e boisé.

(fp)

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TAG: ALTO ADIGE, CHARDONNAY, KELLEREI BOZEN

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