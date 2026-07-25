“Super” anche in Alto Adige

E le cantine altoatesine ritornano al “Super”, ripensando in parte al modello, a ben guardare in ridimensionamento, dei celeberrimi “Supertuscan”. Vini di nicchia per eccellenza, “amplificatori” dell’immagine della cantina, evidentemente, capaci di diventare - vedremo se in questo caso accadrà - una vera e propria tipologia, che a queste latitudini prendono il nome di “Super Sudtirolesi” o “Super Südtiroler”. “Super vini”, insomma, a partire da rigorosi criteri produttivi per arrivare a prezzi conseguenti, che rappresentano i top di gamma aziendali e per lo più sono ottenuti da blend (con alcune eccezioni): dal “Tal” della Cantina Bolzano (a base di Lagrein, Cabernet Sauvignon e Merlot), al Terlaner Cuvée della Cantina Terlano (Pinot Bianco, Chardonnay, Sauvignon); dall’“Appius” della cantina San Michele Appiano (uvaggio a base di Chardonnay, Pinot Grigio e Pinot Bianco e Sauvignon), allo Chardonnay in purezza “Nama” di Nals Margreid, fino al Gewürztraminer in purezza “Epokale” della Cantina Tramin. Ma al di là di questa nuova/vecchia proposta, l’Alto Adige enoico continua a rappresentare soprattutto un laboratorio di innovazione, di pensiero laterale e un punto di riferimento per i vini bianchi a livello nazionale con vini alpini di ineccepibile fattura, spesso in grado di non fare scomodare troppo il portafoglio dei wine lover e in grado di promettergli viaggi enoturistici dai sali e scendi (e panorami) mozzafiato, accolti dalla nota ospitalità locale e dalle leccornie della tradizione altoatesina. La qualità dei vini ormai consolidata è stata riscontrata anche in questa edizione del nostro focus sul Sud Tirolo (dopo quello di qualche anno fa). Con una confortante qualità diffusa protagonista anche nelle aziende quali Kellerei Eisacktal, Loacker, Manincor, Kellerei Girlan, St. Pauls, Ritterhof, Muri-Gries, Erste+Neue, Pfitscher, Tiefenbrunner, Bergmannhof, Laimburg, Kuen Hof, Kloster Neustif, di cui presto racconteremo nel settimanale “I Vini di WineNews”.
(fp)
Copyright © 2000/2026
Contatti: info@winenews.it
Seguici anche su Twitter: @WineNewsIt
Seguici anche su Facebook: @winenewsit
Questo articolo è tratto dall'archivio di WineNews - Tutti i diritti riservati - Copyright © 2000/2026