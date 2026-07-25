Peter Zemmer, Doc Alto Adige Giatl Pinot Grigio Riserva 2023

Un calice dai profumi larghi e intensi è quello che ospita il Giatl 2023 di Peter Zemmer, unico Pinot Grigio Riserva dell’Alto Adige prodotto da uve della Uga di Giatl (a Cortina, fra Magré e il fiume Adige) e fermentato parte in legno e parte in acciaio, prima di affinare a lungo in bottiglia. Spezie orientali, come pepe e zenzero, frutta tropicale e cenni di pietra focaia, anticipano un sorso inizialmente morbido, poi pepato e astringente, che rilascia sapore di agrumi e fiori bianchi prima di congedarsi balsamico nel finale. Il Giatl è il vino simbolo di questa realtà vitivinicola familiare - in attività dal 1928 e oggi condotta dalla terza generazione - che produce vini da singoli vigneti da oltre 10 anni (coprendo ormai il 45% della produzione), intercettando le tante sfaccettature che 60 ettari di vigneto riescono ad esprimere, passando da 230 a oltre 1000 metri di altezza. Oltre ai cru, l’altro cuore della cantina sono i Pinot: Grigio e Nero, e il parente Chardonnay, racchiudono con Giatl, Vigna Kofl e Vigna Crivelli la punta di diamante delle 450.000 bottiglie che ogni anno offrono al mercato.

(ns)

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