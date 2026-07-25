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Kellerei Salurn, Doc Alto Adige Chardonnay Musivum Tolloy 2021

ALTO ADIGE, CHARDONNAY, KELLEREI SALURN, MEZZACORONA, Su i Quaderni di WineNews
Vendemmia: 2021
Uvaggio: Chardonnay
Bottiglie prodotte: 2.998
Prezzo allo scaffale: € 45,00
Proprietà: cooperativa di soci produttori
Enologo: Andrea Martinelli
Territorio: Alto Adige

Lo Chardonnay della linea “Musivum”, in latino “mosaico”, è una delle tessere fondamentali, per l’appunto, del mosaico enoico, che Mezzacorona ha costruito dal 2015. Ogni tessera (6 da diverse aree viticole del Trentino-Alto Adige) è l’espressione di piccoli appezzamenti, dei produttori proprietari di questi veri e propri Cru, individuati dopo una zonazione che la cooperativa trentina ha avviato insieme ai suoi soci. Lo Chardonnay Musivum Tolloy 2021 è ottenuto da uve provenienti da vari areali altoatesini: Fateni (Pfatten) nel comune di Salorno, Puncheli (Punchl) nel comune di Magrè e San Floriano (St. Florian) nel comune di Egna. Al naso profuma di fiori bianchi, albicocca e mela, ad anticipare un sorso dalla progressione gustativa ricca, potente ed ampia, terminando in un finale intenso dai tocchi speziati. Mezzacorona è uno dei punti di forza dello scenario enoico nazionale, non solo in virtù dei numeri (oltre 3.000 ettari a vigneto per 54.000.000 bottiglie) e di marchi (come non citare Rotari e Feudo Arancio), ma anche per la sua capacità di coniugare volumi e confortante costanza qualitativa.

(fp)

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TAG: ALTO ADIGE, CHARDONNAY, KELLEREI SALURN, MEZZACORONA

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