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Kellerei Auer, Doc Alto Adige Brut Blanc de Blancs Etichetta Nera

ALTO ADIGE, BLANC DE BLANCS, BRUT, KELLEREI AUER, Su i Quaderni di WineNews
Uvaggio: Chardonnay, Pinot Bianco
Bottiglie prodotte: 3.000
Prezzo allo scaffale: € 20,00
Azienda: Cantina di Ora
Proprietà: Schenk Italian S.p.A.
Enologo: Daniele Ress, Carlo Filippi
Territorio: Alto Adige

L’Etichetta Nera di Kellerei Auer è composta da un 70% di Chardonnay e un 30% di Pinot Bianco, pressati a grappoli intero e messi a fermentare in acciaio, per poi rifermentare in bottiglia dove sostano sui lieviti per almeno 2 anni. Al naso ha la dolcezza della vaniglia e della crema pasticcera, dell’ananas in caramella e degli agrumi canditi, a fianco a cenni di fiori di biancospino e mandorla tostata. In bocca è cremoso, sapido e denso, pizzicato da zenzero e pepe e allungato da freschezza agrumata. Cantina di Ora è stata fondata da Schenk Family Italia nel 1952, dove produce 35 milioni di bottiglie l’anno, cioè una buona parte della su produzione complessiva nazionale.

(ns)

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