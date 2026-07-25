Nals Margreid, Doc Alto Adige Sirmian Pinot Bianco 2023

Fra Bolzano e Merano, nella zona di Nalles, si faceva vino fin dall’epoca romana: il senso di creare una cooperativa locale sta tutto qui. Cantina Nals nasce nel 1932, mentre nel 1954 si forma quella di Margreid-Entiklar: insieme si fondono nel 1985. Oggi Nals Margreid conta 138 soci e 160 ettari di vigna, che comprendono filari anche a Sirmian, da poco riconosciuta Uga dal disciplinare. Qui il Pinot Bianco tocca i 700 metri di altezza e cresce su calcare, marmo e porfido, diventando nella versione 2023 un vino speziato e caldo, profumato di frutta gialla, cedro e lievi cenni terrosi, cui si aggiunge zenzero, melone e caramella d’orzo al sorso, dalla trama calma, larga e sapida.

(ns)

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