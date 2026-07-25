Kellerei Schreckbichl, Doc Alto Adige Bianco LR Riserva 2021

Colterenzio è una delle realtà produttive più rilevanti della Provincia di Bolzano, con i suoi 300 ettari per una produzione complessiva di 1.900.000 bottiglie. Siamo a Cornaiano, piccola località vicino ad Appiano. Un luogo dove nulla viene lasciato al caso, dove l’energia elettrica viene prodotta in loco e dove l’opificio aziendale rappresenta un esempio di sostenibilità. L’Alto Adige Bianco LR Riserva 2021 - Chardonnay, Pinot Bianco e Sauvignon maturato per 12 mesi in legno e messo in commercio a tre anni dalla vendemmia - profuma di frutti tropicali e fiori gialli, con tocchi burrosi e speziati. In bocca il sorso è polposo e sapido, dallo sviluppo continuo e dal finale ben proporzionato.

(fp)

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