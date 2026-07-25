Enoteca da Aldo - Bolzano

Aldo Abdyli ha aperto l’Enoteca da Aldo a Bolzano pochi mesi fa, spinto dalla sua passione per il vino, “un viaggio incredibile che non ha mai fine e non darà mai noia”. Offre una buona selezione di vini del territorio con scelte non banali e anche prezzi tendenzialmente abbordabili. Non mancano negli scaffali i vini del resto d’Italia e qualche mirato sconfinamento, specialmente in Francia.
(fp)
COSA VENDE
Frederic Savart, Champagne Brut Premier Cru Bulle de Rosé - € 120,00
Lo Champagne resta sempre lo spumante per eccellenza
Cesconi, Trento Extra Brut Der Blauwal Riserva 2017 - € 49,00
Bollicine di buona esecuzione dai profumi scanditi e dal gusto saporito
Damjan Podversic, Collio Ribolla Gialla 2021 - € 46,00
Un vino particolare che non lascia certamente indifferenti
Angiolino Maule, Veneto Bianco Garganega Pico 2023 - € 23,00
Personalità e carattere in un bianco a dir poco originale
La Staffa, Castello di Jesi Verdicchio Classico Selva di Sotto Riserva 2020 - € 62,00
Un verdicchio ben declinato e dallo stile personale
Foradori, Vigneti delle Dolomiti Rosso Teroldego Morei Cilindrica 2022 - € 42,00
Per Foradori il Teroldego è il centro fondamentale della propria produzione
Matteo Correggia, Roero Roche d’Ampsej 2014 - € 46,00
Un vino immediatamente piacevole e non privo di personalità
Federico Graziani, Etna Rosso Profumo di Vulcano 2022 - € 90,00
È forse uno dei rossi più sintonizzati con i nuovi gusti dei wine lover
Nicholas Joly, Savennières Coulée de Serrant 2013 - € 195,00
Etichetta entrata nella storia e che tutti prima o poi dovrebbero provare
Thibault Liger-Belair, Bourgogne Hautes-Côte de Nuits La Corvée de Villy 2022 - € 58,00
Un Pinot Nero di carattere e di esecuzione ineccepibile
COSA CONSIGLIA
Haderburg, Alto Adige Pas Dosé 2021 - € 42,00
Spumante dai profumi rocciosi e dal gusto tagliente
Niedrist, Alto Adige Sauvignon Blanc Porphyr & Kalk 2023 - € 27,00
Buone sensazioni complessive per questo Sauvignon “di Montagna”
Tiefenbrunner, Alto Adige Müller Thurgau Feldmarschall 2021 - € 55,00
Una delle etichette storiche dell’Alto Adige enoico
Pranzegg, Vino Bianco GT 2024 - € 33,00
Interpretazione nuova di uve Gewürztraminer leggermente macerate
Nusserhof, Vino Bianco B......e 2022 - € 20,00
Un vino bianco ottenuto da uve Blaterle, fresco e saporito
Ansitz Dolomitos, Alto Adige Bianco Dolomytos 2025 - € 22,00
Uvaggio articolato e fuori dagli schemi, per un vino non privo di carattere
Unterganzner, Alto Adige Lagrein Kretzer Spätlese 2025 - € 22,00
Tipico Lagrein rosato altoatesino, di beva tendenzialmente spigliata
Kellerei Girlan, Alto Adige Schiava Gschleier Alte Reben 2023 - € 24,00
La scorrevolezza della Schiava è sempre una garanzia
Kellerei Kurtatsch, Alto Adige Rosso Soma 2022 - € 32,00
Merlot, Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon dallo stile modernista
Franc Gojer, Vino Liquoroso Lagrein Pipa 2023 - € 45,00
Il Pipa è un vino liquoroso, ispirato al Porto, da uve Lagrein
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