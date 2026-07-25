L’Alto Adige enoico

La provincia altoatesina - popolata da 4.800 viticoltori (con le nuove generazioni a emergere) che producono complessivamente 40 milioni di bottiglie ricavate da un’estensione a vigneto che sfiora i 6.000 ettari - ha costruito storicamente il suo successo a partire da vini di montagna incentrati su un solido rimando varietale, sia internazionale che locale, rivelandosi un’areale a prevalente vocazione bianchista, ma con una buona presenza anche rossista. Più sfumato l’accento sulle diverse aree produttive che pure caratterizzano l’impianto della denominazione (formata dalla Doc Alto Adige e dalla Doc Lago di Caldaro): Val Venosta - la zona più occidentale e fresca, “regno” dei Riesling, Müller-Thurgau, Pinot Bianco e Gewürztraminer; Meranese - la patria della Schiava; Valle Isarco - dove predominano Sylvaner, Kerner, Riesling e Grüner Veltliner; Terlano - posta nella Val d’Adige a nord di Bolzano, e nota per la longevità dei suoi Pinot Bianco, Chardonnay e Sauvignon (vitigno sul cui ruolo e stile il territorio ha recentemente dibattuto); Colli di Bolzano - la culla della produzione del Lagrein e della Schiava (con la sottozona “Santa Maddalena”); Oltradige - area collinare attorno ad Appiano e al Lago di Caldaro, vocata per Pinot Nero, Chardonnay, Pinot Bianco e la Schiava del Lago; Bassa Atesina - l’area più meridionale e calda (attorno a Termeno, Egna e Cortaccia), dove predominano il Gewürztraminer, il Cabernet e il Merlot. Di recente (2024), una decisa “sterzata” verso la valorizzazione del terroir attraverso lo strumento dell’Unità Geografica Aggiuntiva, declinata in un ambizioso progetto che ne prevede 86, tra le quali “Gries”, “Mazon”, “Eppan Berg”, “Pinzon”, “Eggen”, “Brenntal”.

(fp)

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