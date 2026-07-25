Kellerei Andrian, Doc Alto Adige Chardonnay Doran Riserva 2023

Doran significa dorato, come il vino a cui dà il nome e come i grappoli di Chardonnay, un tempo chiamato Pinot Giallo. Doran fa parte delle selezioni di Cantina Andriano: grazie alle esposizioni fresche e al terreno calcareo, i vigneti di Andriano ritardano la maturazione fenolica, da qui l’idea di produrre una linea di vini da vendemmia tardiva. 4 rossi - Pinot Nero Anrar, Merlot Gant, Lagrein Tor di Lupo e Peter 1893 - e 3 bianchi - Sauvignon Blanc Andrius, Gewürztraminer Passito Juvelo e lo Chardonnay Doran, che nella versione 2023 contiene la dolcezza delle spezie e della frutta gialla, cenni di frutta secca e sottobosco; il sorso sapido e materico è morbido e ricco.

(ns)

Copyright © 2000/2026