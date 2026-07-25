Kellerei Kurtatsch, Doc Alto Adige Chardonnay Freienfeld Riserva

Freienfeld ha due anime: una rossa di Cabernet Sauvignon e una bianca di Chardonnay. Sono i vini di punta di Cantina Kurtatsch, dedicati alla Tenuta Freienfeld che sorge nel centro dell’omonimo paese e che ha dato casa alla cantina nel 1900. Le uve che formano le due etichette provengono dalle piante più vecchie dei vigneti attorno a Cortaccia, fra i 300 e i 500 metri di altezza. Lo Chardonnay fermenta in barrique e vi matura per 12 mesi per poi passare in botte grande. La versione 2023 è chiara ed elegante: profuma di ananas, fiori di biancospino e nepitella; al palato è compatta e sapida, con freschezza agrumata a dare vivacità al sorso ed allungarlo sinuoso e dolce.

(ns)

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