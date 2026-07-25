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Hofstätter, Doc Alto Adige Gewürztraminer Vigna Castel Rechtental 2022

ALTO ADIGE, GEWÜRZTRAMINER, HOFSTÄTTER, Su i Quaderni di WineNews
Vendemmia: 2022
Uvaggio: Gewürztraminer
Bottiglie prodotte: 4.500
Prezzo allo scaffale: € 30,00
Proprietà: Martin Foradori Hofstätter
Enologo: Markus Heinel
Territorio: Alto Adige

Se c’è un luogo vocato per il Pinot Nero è sopra Egna. Se c’è per il Gewürztraminer è sopra Tramin. Due luoghi che si guardano dalla stessa altezza, dalle sue sponde opposte dell’Adige, che danno un’idea vertiginosa della varietà caleidoscopica altoatesina. A Castel Rechtental, quello spirito mai domo di Martin Foradori ha deciso di produrre una versione di Gewürztraminer slanciata e tesa, complici la ghiaia dolomitica del suolo e le pendenze estreme. E ci è riuscito: l’annata 2022 (prima versione) è balsamica e floreale, calda ma fresca di bosco; al palato la dolcezza è domata dall’astringenza del mandarino, dall’eleganza della rosa e dalla mandorla amara sul finale.

(ns)

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TAG: ALTO ADIGE, GEWÜRZTRAMINER, HOFSTÄTTER

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