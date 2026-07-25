Rottensteiner, Doc Alto Adige Sauvignon Blanc 2025

L’azienda della famiglia Rottensteiner nasce nel 1956 ed oggi rappresenta una significativa realtà dell’Alto Adige enoico. Le varietà utilizzate sono soprattutto quelle locali, con un focus particolare su quelle a bacca rossa, come Schiava e Lagrein. La superficie vitata a disposizione è di venti ettari, ma ci sono anche le uve che arrivano dai conferitori di fiducia, che coltivano altri 40 ettari di vigneto, per una produzione di 450.000 bottiglie di media. Il Sauvignon Blanc 2025, maturato in acciaio, profuma di fiori di sambuco, frutta esotica e spezie. In bocca il sorso è ben proporzionato, sviluppandosi fragrante e sapido e terminando in un finale ancora fruttato e speziato.

(fp)

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