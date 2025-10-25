02-Planeta_manchette_175x100
Consorzio Collio 2025 (175x100)

Su i Quaderni di WineNews

ALLO SCAFFALE

Alta Mora, Doc Etna Rosso Guardiola 2020

ALTA MORA, CONTRADA GUARDIOLA, CUSUMANO, ETNA, ROSSO, Su i Quaderni di WineNews
Vendemmia: 2020
Uvaggio: Nerello Mascalese
Bottiglie prodotte: 3.500
Prezzo allo scaffale: € 50,00
Proprietà: Diego e Alberto Cusumano
Enologo: Mario Ronco
Territorio: Etna - Contrada Guardiola

Sono 44 gli ettari a vigneto sull’Etna di proprietà di Alberto e Diego Cusumano, a capo di una delle realtà enoiche più significative della Sicilia. Alta Mora, progetto avviato nel 2013, oggi produce 100.000 bottiglie, consolidando la posizione di primo piano del marchio palermitano Cusumano. L’Etna Rosso Guardiola 2020, svolge la malolattica in rovere maturando poi in legno grande. Il suo bagaglio aromatico risulta ben a fuoco, proponendo rimandi balsamici, di ciliegia, di pesca, d’incenso, di macchia mediterranea e di grafite. La bocca è polposa e rotonda, dal frutto compatto e dai tannini soffici, terminando con un finale persistente, all’insegna ancora del frutto.

(fp)

Copyright © 2000/2025

Contatti: info@winenews.it
Seguici anche su Twitter: @WineNewsIt
Seguici anche su Facebook: @winenewsit

Questo articolo è tratto dall'archivio di WineNews - Tutti i diritti riservati - Copyright © 2000/2025

TAG: ALTA MORA, CONTRADA GUARDIOLA, CUSUMANO, ETNA, ROSSO

Altri articoli