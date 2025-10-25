Alta Mora, Doc Etna Rosso Guardiola 2020

Sono 44 gli ettari a vigneto sull’Etna di proprietà di Alberto e Diego Cusumano, a capo di una delle realtà enoiche più significative della Sicilia. Alta Mora, progetto avviato nel 2013, oggi produce 100.000 bottiglie, consolidando la posizione di primo piano del marchio palermitano Cusumano. L’Etna Rosso Guardiola 2020, svolge la malolattica in rovere maturando poi in legno grande. Il suo bagaglio aromatico risulta ben a fuoco, proponendo rimandi balsamici, di ciliegia, di pesca, d’incenso, di macchia mediterranea e di grafite. La bocca è polposa e rotonda, dal frutto compatto e dai tannini soffici, terminando con un finale persistente, all’insegna ancora del frutto.

(fp)

