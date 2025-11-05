Anche l’Italia fa grandi vini bianchi da collezione e lungo invecchiamento. Come racconta Epokale

Il pensiero di Willi Sturz, enologo di Cantina Tramin, che ha puntato su questo Gewürztraminer affinato dentro la miniera di Ridanna Monteneve, in Alto Adige, ad oltre 2.000 metri di altitudine. “Il vitigno che abbiamo in mano, il Gewürztraminer, è destinato per fare vini anche di lungo invecchiamento e devo dire che sento tanti bianchi che riescono a maturare bene. Ci sono bottiglie invecchiate a lungo termine che si presentano in una forma ottimale”.

