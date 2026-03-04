Un “super-Consorzio” che riunisca le “anime” della Maremma Toscana? Parola ai vertici dei territori

WineNews, ha chiesto ai tre presidenti dei Consorzi della Maremma Toscana del vino se nel futuro del territorio c’è l’idea di un “super-Consorzio”. “Il contesto chiede di unirsi e rafforzare l’azione sul mercato. Ne stiamo parlando”, dice Francesco Mazzei (Maremma Toscana), e se per Bernardo Guicciardini Calamai (Morellino di Scansano) “c’è la volontà di trovare altre sinergie e un modo condiviso di presentarsi alle fiere”, Giovanni Battista Basile (Montecucco), per ora, non vede “un super-Consorzio. È importante mantenere le proprie identità in uno spirito di grande sinergia”.

