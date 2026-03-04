Vernaccia 175x100 manchette
L'Intervista

Un “super-Consorzio” che riunisca le “anime” della Maremma Toscana? Parola ai vertici dei territori

A WineNews, i presidenti Francesco Mazzei (Maremma Toscana), Bernardo Guicciardini Calamai (Morellino) e Giovanni Battista Basile (Montecucco)

WineNews, ha chiesto ai tre presidenti dei Consorzi della Maremma Toscana del vino se nel futuro del territorio c’è l’idea di un “super-Consorzio”. “Il contesto chiede di unirsi e rafforzare l’azione sul mercato. Ne stiamo parlando”, dice Francesco Mazzei (Maremma Toscana), e se per Bernardo Guicciardini Calamai (Morellino di Scansano) “c’è la volontà di trovare altre sinergie e un modo condiviso di presentarsi alle fiere”, Giovanni Battista Basile (Montecucco), per ora, non vede “un super-Consorzio. È importante mantenere le proprie identità in uno spirito di grande sinergia”.

