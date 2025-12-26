02-Planeta_manchette_175x100
Andreola, Docg Valdobbiadene Superiore di Cartizze Dry 2024

Vendemmia: 2024
Uvaggio: Glera
Bottiglie prodotte: 16.000
Prezzo allo scaffale: € 30,00
Proprietà: Stefano Pola
Enologo: Mirco Balliana
Territorio: Valdobbiadene - Cartizze

Andreola può contare su 110 ettari di proprietà da cui produce circa 900.000 bottiglie all’anno suddivise in 5 linee di produzione dedicate per lo più a spumanti. Il Cartizze è uno solo e proviene dalle vigne di alcuni storici conferitori di Nazzareno Andreola, poste nella cosiddetta “Cartizze Alta”. Qui i terreni sono calcarei, le esposizioni a sud, le pendenze elevate ma uniformi e il clima è mite, con massime e minime più contenute. Ne risulta un vino intensamente profumato di mela, ananas, fiori di sambuco e mentuccia, con una vena citrina che torna al sorso insieme alla parte balsamica e alla frutta bianca matura; sapido e pieno in bocca, ha lunga persistenza rocciosa.

