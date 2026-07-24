Maso Martis, Doc Trento Brut Madame Martis Rare Vintage Riserva 2016

Maso Martis è una delle realtà più significative della spumantistica di montagna trentina che, a dispetto delle sue dimensioni aziendali ridotte - 12 ettari di vigneto di proprietà coltivati a biologico per 120.000 bottiglie di produzione media annua - ha saputo conquistarsi in poco più di trenta anni (la cantina è nata nel 1990) un posto di rilievo ai vertici della produzione delle bollicine della Regione alpina. Un percorso virtuoso e ben concepito che è soprattutto debitore, come si conviene, verso una produzione di vini stilisticamente ben definiti e sempre di esecuzione inappuntabile. Siamo a Martignano, ad un’altezza media di 450 metri sul livello del mare, ai piedi del Monte Calisio, roccia che sovrasta la città di Trento. È qui che la famiglia Stelzer - Antonio, Roberta e le figlie Alessandra e Maddalena - ha realizzato il proprio progetto enologico squisitamente familiare e dal respiro artigianale, guardando alla biodiversità e al rispetto del territorio. Il Madame Martis Rare Vintage Riserva è ottenuto da Pinot Nero e Pinot Meunier vinificati in acciaio, mentre lo Chardonnay fermenta e matura in barriques per 8 mesi; la cuvée resta poi sui lieviti per 8 anni. La versione 2016 possiede perlage fine ad anticipare profumi di crosta di pane, pasticceria, frutta esotica, agrumi e fiori. In bocca il sorso è cremoso, fragrante e ben ritmato, terminando in un finale profondo e dai cenni agrumati in chiusura.

(fp)

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