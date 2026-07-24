Stendhal Brera - Milano

L’ambiente del ristorante Stendhal Brera a Milano unisce il fascino del Liberty con il design contemporaneo: il suo stile è un chiaro richiamano all’atmosfera dei caffè letterari Milanesi, quelli frequentati dagli intellettuali di fine anni Settanta. Al centro della proposta culinaria la tradizione gastronomica milanese - dal classico risotto allo zafferano alla cotoletta alla milanese, fino all’ossobuco - introducendo però in ogni piatto un tocco creativo per esaltare i sapori autentici e lavorando anche su proposte stagionali, con ingredienti freschi e locali. A condurre il locale, fortemente legato alla sua città, la famiglia Forti: prima Enrico e poi Marcello, quest’ultimo a portare una prospettiva contemporanea, sempre mantenendo il rispetto per la cultura meneghina in un equilibrio tra memoria e innovazione. C’è anche Trattoria Stendhal a Roma, a completare un omaggio a due grandi città italiane: da un lato la cucina meneghina, dall’altro i sapori capitolini, espressione di convivialità mediterranea.

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