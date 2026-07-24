Corte Sant’Alda, Docg Amarone della Valpolicella Mithas 40° Anniversario 2015

“Ciò che accetti ti trasforma” è il mantra che ha accompagnato Marinella Camerani nelle sue vite, quella privata e quella di vignaiola, che in 40 vendemmie si sono intrecciate e sormontate in una evoluzione che non ha avuto paura di sperimentazioni e cambi di direzione. A dimostrarlo (anche) la degustazione “omnicomprensiva” di tutte le etichette - Corte Sant’Alda, Adalia e Podere Castagné - che la bulimia creativa di Marinella ha ideato dal 1985 quando ha fondato l’azienda in Valle di Mezzane. Priorità la vigna e appena possibile l’acquisto di un pezzo di terra: ultimo Podere Castagné tra 420 e 550 metri di altezza. Nata cittadina, divenuta vignaiola nel pensiero e nelle azioni, è stata portatrice di idee, spesso gridate e poco ascoltate, come la richiesta di valorizzazione di tutte le singole Vallate della Valpolicella attraverso il riconoscimento delle sottozone, e anticipatrice di tendenze, come l’adozione della biodinamica e di uno stile enologico asciutto ed elegante. Ha profuso impegno e dedizione soprattutto nei rossi della Valpolicella tanto da divenire un punto di riferimento e non solo della Valpolicella Orientale. L’Amarone Mithas 2015, edizione limitata per il 40° dell’azienda, non indulge in residuo zuccherino. È profondo. Al naso ciliegia sotto spirito, officinali, spezie e cacao amaro. In bocca equilibrato, teso e concentrato con tannino fine e bella acidità, che invita al sorso successivo.

(Clementina Palese)

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