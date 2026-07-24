Taittinger, Aoc Champagne Brut Blanc de Blancs Comtes de Champagne 2014

Comtes de Champagne è la cuvée che sintetizza l’identità Chardonnay di Taittinger, Maison familiare di Reims oggi guidata da Vitalie e Clovis Taittinger, con una storia fondata sulla continuità del nome e su un vigneto molto esteso. Nato nel 1952 come omaggio ai Conti di Champagne, il Blanc de Blancs è prodotto solo nelle annate ritenute all’altezza, da uve Chardonnay provenienti dai cinque villaggi Grand Cru della Côte des Blancs: Avize, Chouilly, Cramant, Le Mesnil-sur-Oger e Oger. Il 2014, dopo un’estate fresca e piovosa, ha trovato nel sole di settembre il proprio equilibrio, con condizioni particolarmente favorevoli per lo Chardonnay sui suoli gessosi e drenanti della Côte des Blancs, di cui il 5%, affina per quattro mesi in barrique nuove, per introdurre un registro tostato senza comprimere la purezza del frutto. La maturazione prosegue per circa dieci anni nelle crayères dell’Abbazia di Saint-Nicaise, con sboccatura ad aprile 2024 e dosaggio di 9 g/l. Nel calice il profilo è lineare e teso: agrumi confit, scorza di mandarino, pesca bianca e albicocca candita si intrecciano a fiori bianchi, sambuco e camomilla, con sfumature di pan di zenzero, mandorla e nocciola tostata. Il sorso è cremoso ed è sostenuto da acidità vibrante e da una mineralità salina che prolunga il finale su ritorni agrumati e gessosi, in una versione di Comtes giocata su energia, precisione e capacità evolutiva.

(Chiara Giovoni)

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