Fattoria del Cerro, Docg Vino Nobile di Montepulciano Silìneo 2022

Tenute del Cerro S.p.A., società agricola e vitivinicola del Gruppo assicurativo Unipol, comprende diverse proprietà in altrettanti territori di pregio, soprattutto in Toscana, per un totale di 5.000 ettari, 310 dei quali a vigneto: Montecorona ad Umbertide (dedicata principalmente ad attività agricole) e Colpetrone a Montefalco in Umbria, La Poderina a Montalcino, Monterufoli a Monteverdi Marittimo e la Fattoria del Cerro a Montepulciano. Quest’ultima realtà, posta ad Acquaviva di Montepulciano, probabilmente, resta il luogo simbolo di questo mosaico enoico, con i suoi 181 ettari a vigneto per una produzione complessiva di 1.000.000 bottiglie. Nata nel 1978 come impresa dedicata agli investimenti in agricoltura, nel corso degli anni le Tenute del Cerro sono diventate una realtà non secondaria soprattutto nello scenario enoico nazionale, con etichette dotate di un confortante standard qualitativo e di una buona esecuzione. Da ultimo, nel 2019, anche un accordo di distribuzione delle etichette friulane di Villa Russiz con Tenute del Cerro S.p.A., che le commercializza in esclusiva. Il Nobile di Montepulciano Silìneo 2022 - maturato per un minimo di 18 mesi in rovere - profuma di frutti rossi e neri maturi, tabacco e spezie, con tocchi tostati ed affumicati. In bocca il sorso è polposo e dall’articolazione tannica fitta e continua, terminando in un finale persistente dai ritorni fruttati e tostati.

(fp)

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