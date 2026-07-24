Bargilli, Cialde di Montecatini

Nel 1936 Orlando Bargilli comincia il suo viaggio nel mondo della pasticceria, rilevando un piccolo laboratorio a Montecatini e iniziando la storia della Cialda di Montecatini. In realtà, la ricetta originale fu portata in Toscana negli anni Venti da una famiglia di ebrei boemi, ma con l’inasprirsi delle leggi razziali, la famiglia cedette l’attività e la ricetta a Bargilli. L’attività continua oggi grazie al figlio Paolo e sua moglie Maria, insieme alla figlia Valentina, non mollando di un centimetro nel difendere questa tradizione produttiva, concentrata su cantucci, brigidini e, evidentemente, sulle Cialde di Montecatini. Le cialde - due sfoglie leggerissime e croccanti il cui impasto è cotto in piastre a caldo, senza aggiunta di conservanti o additivi, che racchiudono un ripieno di mandorle, zucchero e vaniglia - sono un biscotto gustoso e leggero, nel quale le materie prime si uniscono dando vita ad una speciale combinazione: un delicato equilibrio tra la fragranza della sfoglia e il gusto di mandorla.

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