Carole Bouquet, Doc Passito di Pantelleria Sangue d’Oro 2021

Da poco la famiglia Pasqua, top player della Valpolicella, e Carole Bouquet, attrice francese da anni profondamente legata a Pantelleria, hanno unito i loro destini in nome di Bacco. Nel 2025 - l’attrice francese di “Quell’oscuro oggetto del desiderio” e di “007 - Solo per i tuoi occhi” - ha ceduto la maggioranza della sua azienda vitivinicola nell’isola dei dammusi. Carole Bouquet aveva intrapreso la sua avventura enoica venti anni fa, in nome dell’alberello pantesco e dello Zibibbo: la famiglia veronese Pasqua ne ha di recente rilevato il 70% delle quote, potendo ora contare su 13 ettari in terra pantesca, 3,6 dei quali vitati: è da qui che esce il Sangue d’Oro l’unico vino aziendale, prodotto in circa 8.000 bottiglie all’anno. Il Passito di Pantelleria Sangue d’Oro 2021 (dall’annata 2022 è prodotto insieme a Pasqua) è ottenuto da una vendemmia articolata in tre momenti: a metà agosto si raccoglie l’“uva passa” (che subirà 30-40 giorni di appassimento), a fine agosto l’“uva passolata” (per un appassimento di 10-15 giorni) e a settembre l’uva del vino base, per poi condurre una macerazione per infusione di tre mesi. I suoi profumi rimandano ai fiori di gelsomino, agli agrumi canditi, ai fichi secchi, all’albicocca, al miele, alla zafferano e alle erbe mediterranee. In bocca il sorso è caldo e avvolgente, mai stucchevole e dal leggero timbro sapido, terminando in un lunghissimo finale dai tocchi iodati.

(are)

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