Arnaldo Caprai, Doc Montefalco Sagrantino Passito 2019

Prodotto per la prima volta con l’annata 1975, il Sagrantino Passito di casa Caprai è oggi maturato per 15 mesi in barrique. I profumi della versione 2019 rimandano alla confettura di frutti di bosco e agli agrumi canditi, con tocchi di cannella cioccolato e vaniglia. In bocca il sorso è dolce e cremoso, mentre nel suo sviluppo l’articolazione tannica lo rende contrastato e vivace, terminando in un finale ampio e appagante, dai ritorni fruttati e speziati. Marco Caprai è stato determinante per l’esplosione del Sagrantino e per la “costruzione” del territorio di Montefalco. Un impegno duplice, da un lato volto alla valorizzazione di tutto un territorio e, dall’altro, al rilancio di innumerevoli sfide, produttive, stilistiche e umane per la sua azienda - fondata dal padre Arnaldo agli inizi degli anni Settanta del secolo scorso - e che attualmente conta su 160 ettari a vigneto per una produzione media di 900.000 bottiglie. Un lavoro che non ha lasciato mai nulla al caso e che ha collocato saldamente la cantina umbra tra le realtà più virtuose dello scenario enoico nazionale. Nel recente passato, l’azienda con sede a Montefalco ha ancora una volta impresso una accelerazione significativa alla propria attività vitivinicola, con l’arrivo della consulenza della star mondiale dell’enologia Michel Rolland, che ha ulteriormente alzato l’asticella qualitativa del portafoglio etichette aziendale.

(fp)

