Arnaldo Rivera, Docg Barolo Castello 2021

“Questo Cru talvolta inesplorato - siamo infatti la sola azienda storica a produrre questo Barolo - è testimone della nobilissima origine del vino di Langa, per come si conosce oggi”. Così Terre di Barolo ci introduce il Barolo Castello della linea Arnaldo Rivera, progetto di etichette di pregio nato nel 2013, che la cooperativa ha dedicato al suo visionario fondatore. Siamo a Grinzane Cavour proprio a ridosso del suo castello. Le falde dell’altura su cui domina il maniero da secoli sono occupate da vigneti, ed è in questo luogo che nella prima metà dell’Ottocento cominciarono ad essere sperimentate le tecniche di coltivazione e di vinificazione che portarono alla produzione del Barolo moderno, come oggi lo conosciamo. Di ciò fu promotore il più illustre inquilino del castello, il torinese Camillo Benso Conte di Cavour, insigne statista del regno dei Savoia, che fin dalla giovinezza risiedette a più riprese a Grinzane, appassionandosi di agricoltura e contribuendo a cambiarla radicalmente a queste latitudini. Nel 2010 al vigneto viene riconosciuta ufficialmente la Menzione Geografica Aggiuntiva “Castello”. Questo Barolo nasce da 5000 metri quadrati di substrato marnoso (composto dalle marne di Sant’Agata) coperto da suolo bruno fertile. La versione 2021 è ematica e carica di ciliegia e violetta in caramella, mentre al sorso l’aderenza carnosa cede alla freschezza mentolata, lasciando la bocca profumata di fiori.

(ns)

