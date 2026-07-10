Astoria, Docg Valdobbiadene Prosecco Superiore Rive di Refrontolo Brut Casa Vittorino 2024

Spiccatamente floreale con note di tiglio, sambuco e fiori di lavanda, il naso del Casa Vittorino 2024 di Astoria è tendenzialmente dolce, anche grazie all’aroma di vaniglia e pera matura, stemperati da cenni di gesso, albedo e salvia. Il sorso esordisce anch’esso dolce, dalla cremosità sapida e calda che dà pienezza al sorso, mentre l’apporto acido diffonde sensazioni agrumate e di frutta a polpa bianca, verso un finale roccioso e ammandorlato. Casa Vittorino - dedicato a Vittorino Polegato, fondatore del marchio Astoria nel 1987 - proviene dai vigneti aziendali sulle Rive di Refrontolo attorno a Tenuta Astoria, posti a circa150 metri di altezza: la sua vinificazione prevede qualche settimana di sosta sui lieviti, sia post-fermentazione che post-spumantizzazione. Casa Vittorino è dei Conegliano Valdobbiadene Docg che produce la cantina veneta, insieme al Millesimato Tenuta Val de Brun, il Cartizze Arzanà, l’Extra Dry Corderie, i Brut L’Infedele e Astoria to Africa e il Dry Anniversario. La produzione dell’azienda però non si ferma qui. Oggi, con Paolo e Filippo Polegato (padre e figlio, rispettivamente presidente e amministratore delegato) l’azienda produce 8 milioni di bottiglie all’anno a marchio Astoria, che coprono sia le denominazione di Asolo e di Prosecco Doc, ma anche Spumanti generici, vini fermi da vitigni internazionali, Amarone e Ripasso della Valpolicella, infine una etichetta alcohol free.

(ns)

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