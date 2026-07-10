Cantine Ceci, Emilia Igt Rosso Lambrusco Brut Bruno 2024

La winery Ceci 1938 si distingue per l’incessante ricerca sul prodotto e per il peculiare approccio nella concezione del design della bottiglia spesso caratterizzato da un abito esclusivo e fuori dagli schemi, a partire dall’inconfondibile bottiglia con base quadrata. Le Cantine Ceci, nate nel 1938 per iniziativa di Otello Ceci, hanno conosciuto negli anni Sessanta del secolo scorso un primo sviluppo con Bruno e Giovanni Ceci. Oggi Alessandro, Maria Paola, Maria Teresa, Elisa e Chiara, nipoti e pronipoti del fondatore, portano avanti la storia della famiglia introducendo nel vino contaminazioni provenienti da altri settori come la moda, il design, l’arte. Ampio il portafoglio etichette aziendale formato dalle linee: “Otello Ceci Edizione 1813”, “Otello Ceci Edizione 200”, “Bruno Ceci”, “Nani Otello Ceci”, “Terre Verdiane 1813”, “Terre Verdiane Flat Edition”, “Lambrusco to You”, “For the Future”, “Decanta”, “Spumanti Ceci 1938”, “Le Terre dei Farnese”, “La Luna Ceci”, “Giuseppe Verdi Etichetta Bolle”, “Arturo’s”, “27 Opere” e “Casanova”. Il Lambrusco “Bruno” è lo spumante che celebra Bruno Ceci, uno dei protagonisti del percorso virtuoso della cantina di famiglia. La versione 2024 profuma di marasca, ciliegia e frutti di bosco, con tocchi erbacei e speziati. In bocca la trama tannica è soffice, la carbonica vivace e lo sviluppo è fragrante, terminando in un finale sapido e croccante.

(fp)

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