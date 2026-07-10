Fantini, Terre d’Abruzzo Igp Bianco Pecorino Calalenta 2025

Fondata nel 1994 a Ortona, in Abruzzo, Fantini Wines è oggi il gruppo vinicolo leader nell’export dal Sud Italia in bottiglia, con una produzione di oltre 10 milioni di bottiglie gestita dalla famiglia Sciotti. Il modello di business si fonda su una rete di collaborazioni con viticoltori locali, che permettono di coniugare qualità e volumi scalabili. Un progetto ambizioso che ha realizzato nel Sud Italia, senza possedere capitali finanziari e vigneti di proprietà, un modello di business innovativo, dal forte impatto. Il successo del sistema produttivo e commerciale di questo modello ha fatto sì che oggi il gruppo comprenda anche realtà in Puglia, Campania, Basilicata, Sicilia, Sardegna, Toscana e anche in Spagna (con le cantine Finca Fella ed ex Venta la Vega e i marchi Cueva del Viento e Finca Fella), che producono vini sotto diversi marchi (Vini Fantini, Terre Natuzzi, Lava, Vanità, Luccarelli, Cantina Sava, Feudi del Vescovo, Vigneti del Salento, Cantine Cellaro, Gran Sasso, Riporta, Tenute Rossetti, Atzei, Caldora, Vigneti Zabù, Vesevo e Vigneti del Vulture). Il Pecorino Calalenta 2025 si presenta di colore giallo paglierino brillante, con riflessi verdognoli. Il suo profilo olfattivo rimanda alla pera, alle erbe aromatiche e all’albicocca, con tocchi agrumati e di frutti tropicali. In bocca il sorso è fresco e diretto, di buona scorrevolezza e dal finale segnato da un ritorno fruttato e da toni balsamici.

(fp)

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