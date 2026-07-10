Lungarotti, Umbria Igt Bianco Grechetto Tenuta Pometo 2025

Lungarotti nel proprio portafoglio etichette propone la linea “Pometo”, composta da una coppia di vini per un consumo contemporaneo e spensierato. Da una parte il Grechetto della Tenuta Pometo, oggetto del nostro assaggio, che racconta uno dei vitigni simbolo dell’Umbria: la versione 2025 è tutta giocata sulla fragranza fin dai suoi profumi agrumati, che introducono ad una progressione gustativa snella e dinamica, dominata dalla sapidità. E dall’altra, un Sangiovese sempre della Tenuta Pometo, spigliato e beverino. Fu Giorgio Lungarotti, nel dopoguerra, a trasformare l’azienda agricola di famiglia a Torgiano, in una cantina di successo. Una storia che oggi continua nelle tenute di Torgiano e Montefalco – quasi 200 ettari a vigneto per una produzione complessiva di 2.000.000 di bottiglie - grazie all’impegno di 3 generazioni della famiglia. Con il “Progetto 1962”, lanciato nel 2025, è iniziato un nuovo ciclo dell’azienda, che torna alle sue radici per raccontare una nuova contemporaneità: una visione, quella del “Progetto 62”, che prende il nome dalla prima annata del Rubesco e del Torre di Giano, le due etichette aziendali simbolo di uno dei top player non solo umbri ma nazionali. Ma Lungarotti non è soltanto vino. Tra i pilastri dell’azienda, l’enoturismo e la promozione della cultura del vino, dell’olio e del patrimonio artistico attraverso il Museo del Vino e il Museo dell’Olivo e dell’Olio di Torgiano.

(fp)

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