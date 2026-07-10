Franc Lizêr, Spumante Dealcolato Dry Blanc de Blancs Opale

Se i vini dealcolati vi fanno ancora storcere il naso, Opale è una di quelle bottiglie che meritano almeno il beneficio del dubbio, perché - senza voler imitare uno spumante tradizionale - dimostra che anche senza alcol si può costruire una bevuta credibile. È una delle scommesse di Lea Winery, azienda friulana con 105 ettari di vigneti biologici, che nel 2025 ha lanciato la linea di vini dealcolati Franc Lizêr. Le uve vengono raccolte al giusto grado di maturazione per preservare acidità e patrimonio aromatico; dopo la fermentazione il vino rimane per circa sei mesi sulle fecce fini, con frequenti bâtonnage che ne arricchiscono struttura e complessità. La dealcolizzazione avviene attraverso membrane selettive che separano l’alcol dalla matrice vinosa, cercando di conservare il più possibile profumi, equilibrio e carattere del vino di partenza. Nel calice si presenta luminoso, con un perlage fine e continuo. Al naso prevalgono i profumi di mela verde, agrumi e fiori bianchi. L’assaggio è la parte più interessante. La prima impressione è quella della freschezza: l’acidità sostiene il sorso, la bollicina contribuisce a dare dinamismo. Manca inevitabilmente quella sensazione di volume e calore che l’alcol regala a uno spumante tradizionale, ma il vino evita la trappola più frequente della categoria: risultare stucchevole. Da abbinare con crudità di pesce, ceviche, ostriche, verdure marinate o formaggi freschi.

(Fiammetta Mussio)

Copyright © 2000/2026