Fontanafredda, Docg Alta Langa Brut Limited Edition 2021

Fontanafredda è stata tra le sette aziende vitivinicole piemontesi artefici della denominazione Alta Langa Docg e senz’altro è stata tra i precursori nella valorizzazione del Metodo Classico piemontese, con iniziative come il tour itinerante “Alta Langa Experience”. La cantina - che fa capo, tra gli altri, alla famiglia Farinetti - conta dieci etichette Alta Langa Docg, tutte presenti in degustazione all’evento “Alta Langa Roma” organizzato allo Spazio Field di Palazzo Brancaccio dal Consorzio Alta Langa. Le Alta Langa Docg di Fontanafredda interpretano la denominazione attraverso stili e profondità diverse. L’etichetta d’ingresso della denominazione è l’Alta Langa “Limited Edition”, uno spumante caratterizzato da eleganza, complessità e freschezza. Una lettura contemporanea della denominazione che, accanto a Pinot Nero e Chardonnay, include una piccola percentuale di uve Nebbiolo. La cuvée è effettuata con un sapiente assemblaggio per ottenere un vino fresco e fruttato. Viene prodotto secondo il metodo classico e riposa sui propri lieviti in bottiglia per almeno trenta mesi. Il colore è giallo paglierino con riflessi verdi. Il profumo ricorda il miele, la pesca a polpa bianca, il pompelmo ed il basilico. Il palato è avvolgente e fresco allo stesso tempo, gradevolmente sapido e di ottima lunghezza. Una bollicina versatile, perfetta come aperitivo o a tutto pasto con portate a base di pesce.

(Cristina Latessa)

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