Casa Villamarina - Alghero (SS)

La cucina di Casa Villamarina nasce nel 2023 come parte integrante dell’ospitalità del borgo Sella & Mosca, con l’obiettivo di valorizzare i vini della tenuta di proprietà del Gruppo Terra Moretti. La proposta culinaria è un completamento dell’esperienza enoica, coerente con la cultura vitivinicola di Sella & Mosca. A Casa Villamarina, è la cucina a essere pensata anche in funzione del vino, che non arriva alla fine del processo creativo, ma ne è parte significativa. Dal 2026 alla guida della cucina lo chef Alessandro Mordini, che ha saldamente legato la sua esperienza pregressa alla produzione agricola del territorio, lavorando con una rete di piccoli produttori sardi e con quanto proviene direttamente dalla tenuta. Una “cucina di comunità” da cui escono piatti come il tortino di patate, biete, guanciale e pecorino, pesto di fiori di zucca; il risotto al Cannonau e ragù di purpuzza, pesto verde di carota; il maialetto sardo disossato arrosto, patate schiacciate al rosmarino; infine il millefoglie di pergamena sarda e crema agli agrumi.

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