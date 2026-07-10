Palmento Costanzo, Doc Etna Rosso Contrada Santo Spirito 2021

Questo Etna Rosso proviene da Contrada Santo Spirito, la stessa contrada che ospita l’azienda Palmento Costanzo, acquistata da Valeria Agosto e Mimmo Costanzo nel 2009. Al tempo i vigneti erano di soli 5 ettari: oggi sono 18 (di cui 12 proprio in Contrada Santo Spirito) e si distribuiscono dal Versante Nord dell’Etna (in Contrada Randazzo, Zottorinoto, Bragaseggi e Feudo di Mezzo) fino a quello di Sud-Ovest, con 1 ettaro di Carricante in Contrada Cavaliere. La prima vigna di Palmento Costanzo ospita anche viti di oltre 120 anni e proprio queste piante hanno convinto inizialmente i coniugi a tuffarsi nell’avventura vitivinicola. Questa passione si è trasmessa anche alla figlia Serena, al tempo adolescente, che oggi gestisce l’azienda da enologa e agronoma, dopo i suoi studi fra Sicilia, Piemonte, Languedoc e Bordeaux. Il primo vino ad uscire sul mercato è il Nero di Sei nel 2011, cui segue il Bianco di Sei l’anno successivo. Il Contrada Santo Spirito Rosso (e poi l’omonimo Bianco) esce solo dopo la parcellizzazione che avvia l’azienda sui suoi vigneti: esordisce nel 2015 - proprio la prima annata che Serena segue dal principio - e nella versione 2021 è arioso come il colore che lo contraddistingue: note di fiori, ciliegia e arancia, infine sottobosco, anticipano un vino dalla trama larga e luminosa, dove tannini accennati delimitano il sorso polposo e saporito, dolce di fragole e fresco di erbe aromatiche.

(ns)

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