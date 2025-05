Astoria, Spumante Brut Metodo Cavazzani Kalibro 2021

Lo Spumante Kalibro 2021 Metodo Cavazzani (metodica di spumantizzazione che unisce fasi sia del Metodo Classico - affinamento sulle fecce - che del metodo Charmat - presa di spuma in autoclave) profuma di agrumi, frutta a polpa gialla, spezie, pasticceria e mandorla. In bocca il sorso è sapido, cremoso e piacevolmente fragrante, dalla carbonica continua e ben dosata, terminando in un finale persistente su ritorni agrumati. Guidata da Paolo e Filippo Polegato, Astoria Wines è nata nel 1987. La Tenuta Val del Brun è il cuore pulsante di Astoria: 40 ettari di vigneti immersi nelle colline del Prosecco, che sono governati dal protocollo Vignes fleuries (2014) e la certificazione SQNPI (Sistema di Qualità Nazionale Produzione Integrata, 2018). Grazie al lavoro dei suoi conferitori, Astoria Wines lavora ogni anno di 70.000 quintali di uve, dando vita a una gamma di etichette vasta ed articolata. Dagli anni Novanta del secolo scorso Astoria collabora con il mondo dello sport, sostenendo il Cittadella Calcio e la pallacanestro della Virtus Segafredo Bologna. Storico sponsor del Giro d’Italia ciclistico, Astoria vede lo sport come una via per promuovere i valori universali di equità e integrazione. Sono esemplari in tal senso il trofeo Astoria No Borders, la squadra di calcio composta da richiedenti asilo Nova Facility o la sponsorizzazione della nazionale di calcio del Togo ai mondiali del 2006.

(are)

Copyright © 2000/2025