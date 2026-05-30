Attems, Doc Collio Sauvignon Blanc Cicinis 2024

Attems - 44 ettari a vigneto per oltre 800.000 bottiglie complessive - appartiene, dal 2000, al gruppo toscano Frescobaldi. Cicinis è il colle ai piedi del Monte Calvario (Podgora) nel goriziano, da cui la cantina con sede a Capriva d’Isonzo ottiene il suo Collio Sauvignon Blanc. La versione 2024 ha fermentato in cemento, in barrique nuove e in barrique e tonneau di secondo e terzo passaggio, dove poi è restata a maturare sulle fecce per 7 mesi. I suoi profumi rimandano alla frutta tropicale, alla salvia e alla mandorla tostata, con tocchi affumicati a rifinitura. In bocca il sorso è ampio e polposo, dallo sviluppo avvolgente e dal finale intenso, ancora su toni fruttati.

(fp)

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