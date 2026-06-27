Planeta, Doc Menfi Chardonnay Didacus 2023

Uno Chardonnay 2023 giallo dorato, che profuma di cedro candito, foglia di fico, melone bianco con la stessa intensità con cui si dispiega al palato, dove si aggiungono note di burro e vaniglia, di fiori di acacia e di polline. In bocca ha consistenza sapida e freschezza acida, che insieme allungano il sorso verso un finale pulito e vegetale. Questo è il Didacus 2023 di Planeta, che nasce dai primi 4 ettari di Chardonnay piantati nel 1985 nella tenuta di Ulmo sul Lago Arancio, proprio dalle piante del 1985. Una selezione che celebra la caparbietà di chi mantiene vivo il coraggio di cambiare le scarpe quando sono troppo strette. Con tanto rischio, sì. Ma quanto divertimento!

(ns)

Copyright © 2000/2026