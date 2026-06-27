02-Planeta_manchette_175x100
Consorzio Collio 2026 (175x100)

Su i Quaderni di WineNews

SOTTO LA LENTE

Planeta, Doc Menfi Chardonnay Didacus 2023

CHARDONNAY, MENFI, PLANETA, Su i Quaderni di WineNews
Vendemmia: 2023
Uvaggio: Chardonnay
Bottiglie prodotte: 7.106
Prezzo allo scaffale: € 80,00
Proprietà: famiglia Planeta
Enologo: Alessio Planeta
Territorio: Menfi

Uno Chardonnay 2023 giallo dorato, che profuma di cedro candito, foglia di fico, melone bianco con la stessa intensità con cui si dispiega al palato, dove si aggiungono note di burro e vaniglia, di fiori di acacia e di polline. In bocca ha consistenza sapida e freschezza acida, che insieme allungano il sorso verso un finale pulito e vegetale. Questo è il Didacus 2023 di Planeta, che nasce dai primi 4 ettari di Chardonnay piantati nel 1985 nella tenuta di Ulmo sul Lago Arancio, proprio dalle piante del 1985. Una selezione che celebra la caparbietà di chi mantiene vivo il coraggio di cambiare le scarpe quando sono troppo strette. Con tanto rischio, sì. Ma quanto divertimento!

(ns)

Copyright © 2000/2026

Contatti: info@winenews.it
Seguici anche su Twitter: @WineNewsIt
Seguici anche su Facebook: @winenewsit

Questo articolo è tratto dall'archivio di WineNews - Tutti i diritti riservati - Copyright © 2000/2026

TAG: CHARDONNAY, MENFI, PLANETA

Altri articoli