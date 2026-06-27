Cantine Pellegrino 1880, Doc Pantelleria Bianco di Venere 2025

Il Bianco di Venere 2025, da uve Zibibbo maturate in acciaio per 4 mesi, si presenta di colore giallo paglierino brillante: al naso si susseguono rimandi aromatici ai fiori di gelsomino e zagara, agli agrumi, all’albicocca, alla pesca e alla macchia mediterranea, con tocchi iodati a rifinitura; in bocca il sorso è ampio e fragrante, mosso da un bel contrasto tra sapidità e dolcezza del frutto, terminando in un finale persistente e ancora agrumato. Cantine Pellegrino conta su 160 ettari vitati divisi tra quelli posti tra Marsala e Mazara e quelli dell’isola di Pantelleria, ai quali se ne aggiungono altri in affitto, per una produzione che supera i 5.000.0000 di bottiglie.

(are)

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