Cusumano, Doc Sicilia Grillo Tenuta Monte Pietroso Shamaris 2025

Il Grillo in purezza Shamaris 2025 è fermentato e maturato in acciaio per 4 mesi. Al naso i profumi sono quelli degli agrumi, dei frutti a polpa bianca maturi con tocchi di erbe aromatiche. In bocca il sorso è tendenzialmente fragrante, dallo sviluppo saporito e dal finale sapido, su ritorni ancora agrumati e fruttati. Le uve di questo bianco arrivano dalle vigne delle contrade di Monte Pietroso e Marchesa, che si trovano nella campagna di Monreale in una delle tenute dei fratelli Cusumano, griffe enoica siciliana ormai consolidata. I vigneti, posti ad un’altezza sul livello del mare che sfiora i 500 metri, sono allevati su terreni sabbiosi con esposizione a nord.
(fp)
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